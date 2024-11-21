Аргентина с Месси сыграет в Индии в 2025-м, власти штата Керала подтвердили. Сборная приедет в страну впервые с 2011-го

Сборная Аргентины проведет матч в Индии в 2025 году.

Об этом сообщил главный министр индийского штата Керала Пинараджи Виджаян.

«Керала войдет в историю, поскольку в следующем году ожидается приезд чемпионов мира по футболу – сборной Аргентины. Эта мечта станет реальностью благодаря усилиям правительства штата и поддержке Аргентинской футбольной ассоциации. Готовимся приветствовать чемпионов и праздновать нашу любовь к футболу», – написал Виджаян в твиттере.

По словам министра спорта штата Керала В. Абдурахимана, финансовую поддержку матчу с участием Аргентины окажут местные предприниматели. Ожидается, что Лионель Месси также примет участие в сборах.

Последний раз сборная Аргентины играла в Индии в 2011 году – тогда команда провела товарищеский матч с Венесуэлой, завершившийся вничью (0:0).