Юран о лучшем тренере РПЛ: «Тот, кто выигрывает чемпионаты и кубки – Семак. Всегда тренера ценят по результату»
Сергей Юран рассказал, кого считает лучшим тренером Мир РПЛ.
– Для меня лучший тренер РПЛ тот, кто сейчас выигрывает чемпионаты и кубки – Семак. Он лучший. Всегда тренера ценят по результату.
– Какое место в рейтинге лучших тренеров России занял бы Юран?
– Не хотелось бы о себе говорить. Есть специалисты, которые все оценят, – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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