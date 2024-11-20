Сергей Юран рассказал, кого считает лучшим тренером Мир РПЛ.

– Для меня лучший тренер РПЛ тот, кто сейчас выигрывает чемпионаты и кубки – Семак . Он лучший. Всегда тренера ценят по результату.

– Какое место в рейтинге лучших тренеров России занял бы Юран?

– Не хотелось бы о себе говорить. Есть специалисты, которые все оценят, – сказал бывший тренер клубов РПЛ .