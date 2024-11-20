Саа об усилении «МЮ»: «Мне нравится вариант с Исаком. Он может гарантировать определенный уровень результативности»

Луи Саа считает, что для «МЮ» было бы неплохо подписать Александера Исака.

25-летний шведский нападающий в этом сезоне АПЛ провел 9 игр за «Ньюкасл», в которых забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. В прошлом сезоне лиги он забил 21 гол в 30 играх в лиге.

«Если говорить о потенциальных приобретениях, то мне очень нравится вариант с Исаком . Это по-настоящему хороший игрок, который уже адаптировался в Премьер-лиге. Он забивает голы и создает моменты – как для себя, так и для партнеров.

Успешность нынешних нападающих «МЮ» больше зависит от командных взаимодействий, чем в случае с Исаком. В этом смысле его появление было бы улучшением атакующей линии. Он может гарантировать определенный уровень результативности.

Правда, сейчас «Ньюкасл » и «МЮ» – это конкуренты, поэтому я не могу назвать этот вариант реалистичным. Но надеюсь, что это может произойти», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » в интервью Betfred.