Саа об усилении «МЮ»: «Мне нравится вариант с Исаком. Он может гарантировать определенный уровень результативности»
25-летний шведский нападающий в этом сезоне АПЛ провел 9 игр за «Ньюкасл», в которых забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. В прошлом сезоне лиги он забил 21 гол в 30 играх в лиге.
«Если говорить о потенциальных приобретениях, то мне очень нравится вариант с Исаком. Это по-настоящему хороший игрок, который уже адаптировался в Премьер-лиге. Он забивает голы и создает моменты – как для себя, так и для партнеров.
Успешность нынешних нападающих «МЮ» больше зависит от командных взаимодействий, чем в случае с Исаком. В этом смысле его появление было бы улучшением атакующей линии. Он может гарантировать определенный уровень результативности.
Правда, сейчас «Ньюкасл» и «МЮ» – это конкуренты, поэтому я не могу назвать этот вариант реалистичным. Но надеюсь, что это может произойти», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Betfred.
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