Сезон Бундеслиги ультракоротко: одна команда – одно предложение
Главные европейские лиги шагнули за четверть пути. Такая отметка и затишье международной паузы – подходящий момент, чтобы зафиксировать, как идут дела в топ-чемпионатах.
Теперь – Бундеслига после 10 туров. В формате «одно предложение на команду» мы подчеркнули самое важное/яркое/определяющее сезон. А кое-где – ироничное и забавное.
1. «Бавария»
Антон Чигур никого не выпускал дальше середины поля.
2. «РБ Лейпциг»
Спасибо Петеру Гулачи, что 2-е место, а не 12-е.
3. «Айнтрахт»
Мармуш+Экитик – лучшая связка в мире.
4. «Байер»
Пропускает легкие голы.
5. «Фрайбург»
С любовью к конспектам Кристиана Штрайха и в то же время с пониманием, что надо двигаться дальше.
6. «Унион»
Будто Урс Фишер вернулся.
7. «Боруссия Д»
А вы знаете историю про Нури Шахина и его кузину?
8. «Вердер»
Тренера Оле Вернера нужно хвалить.
9. «Боруссия М»
Нормальные матчи бывают, только когда кажется, что еще одна плохая игра – и Сеоане уволят.
10. «Майнц»
Джонатан Буркардт старается, но невозможно забивать так же часто, как Бо Хенриксен поправляет волосы из-за нервов (примерно раз в 5 секунд).
11. «Штутгарт»
Все еще прекрасен в атаке, но недостаточно надежен в защите.
12. «Вольфсбург»
Пока радует только Мохамед Амура.
13. «Аугсбург»
Работяяяги.
14. «Хайденхайм»
Пауля Ваннера сильно хвалят, но Лео Сиенза круче.
15. «Хоффенхайм»
Слишком длинное название, можно просто «Штурм».
16. «Санкт-Паули»
Маникюр Джексона Ирвайна ярче атаки, зато на теле Ирвайна мест без татуировок меньше, чем пространства в компактной защите.
17. «Хольштайн Киль»
Переодетый «Дармштадт».
18. «Бохум»
Сейчас бы снова увидеть пасы Мануэля Риманна через все поле и услышать ор на защитников после очередного сэйва, а не вот это вот все.
Сезон Ла Лиги ультракоротко: одна команда – одно предложение
Сезон АПЛ ультракоротко: одна команда – одно предложение
Фото: IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmei, Frank Hoermann/SVEN SIMON, Max Ellerbrake/firo Sportphoto, IMAGO/Jan Huebner, IMAGO/Pressefoto Rudel, Swen Paertner/dpa, Tom Weller/dpa/Global Look Press; Gettyimages.ru/Selim Sudheimer
"13. «Аугсбург» Работяяяги." - вот это особенно убило.