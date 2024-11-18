Сезон Бундеслиги ультракоротко: одна команда – одно предложение

Главные европейские лиги шагнули за четверть пути. Такая отметка и затишье международной паузы – подходящий момент, чтобы зафиксировать, как идут дела в топ-чемпионатах.

Теперь – Бундеслига после 10 туров. В формате «одно предложение на команду» мы подчеркнули самое важное/яркое/определяющее сезон. А кое-где – ироничное и забавное.

1. «Бавария»

Антон Чигур никого не выпускал дальше середины поля.

2. «РБ Лейпциг»

Спасибо Петеру Гулачи, что 2-е место, а не 12-е.

3. «Айнтрахт»

Мармуш+Экитик – лучшая связка в мире.

4. «Байер»

Пропускает легкие голы.

5. «Фрайбург»

С любовью к конспектам Кристиана Штрайха и в то же время с пониманием, что надо двигаться дальше.

6. «Унион»

Будто Урс Фишер вернулся.

7. «Боруссия Д»

А вы знаете историю про Нури Шахина и его кузину?

8. «Вердер»

Тренера Оле Вернера нужно хвалить.

9. «Боруссия М»

Нормальные матчи бывают, только когда кажется, что еще одна плохая игра – и Сеоане уволят.

10. «Майнц»

Джонатан Буркардт старается, но невозможно забивать так же часто, как Бо Хенриксен поправляет волосы из-за нервов (примерно раз в 5 секунд).

11. «Штутгарт»

Все еще прекрасен в атаке, но недостаточно надежен в защите.

12. «Вольфсбург»

Пока радует только Мохамед Амура.

13. «Аугсбург»

Работяяяги.

14. «Хайденхайм»

Пауля Ваннера сильно хвалят, но Лео Сиенза круче.

15. «Хоффенхайм»

Слишком длинное название, можно просто «Штурм» .

16. «Санкт-Паули»

Маникюр Джексона Ирвайна ярче атаки, зато на теле Ирвайна мест без татуировок меньше, чем пространства в компактной защите.

17. «Хольштайн Киль»

Переодетый «Дармштадт».

18. «Бохум»

Сейчас бы снова увидеть пасы Мануэля Риманна через все поле и услышать ор на защитников после очередного сэйва, а не вот это вот все.

Сезон Ла Лиги ультракоротко: одна команда – одно предложение

Сезон АПЛ ультракоротко: одна команда – одно предложение

Фото: IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmei, Frank Hoermann/SVEN SIMON, Max Ellerbrake/firo Sportphoto, IMAGO/Jan Huebner, IMAGO/Pressefoto Rudel, Swen Paertner/dpa, Tom Weller/dpa/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Selim Sudheimer