«Я сказал Балотелли, что назначу его капитаном – он ответил, что будет работать в полную силу. На следующий день он проспал». Экс-тренер «Сьона» Челестини о Марио

Бывший тренер «Сьона» высказался о работе с Марио Балотелли.

Итальянский нападающий играл за швейцарский клуб с 2022 по 2023 год. Сейчас он выступает за «Дженоа ».

– Тренер также должен быть хорошим психологом. Вы должны были получить магистерскую степень, работая с Балотелли в «Сьоне»…

– Марио особенный. Никто никогда не мог его победить. У него что-то вроде раздвоения личности. Он один из лучших игроков, которых я когда-либо видел, но это правда, что он немного сложный человек.

Вопреки тому, что вы могли бы подумать, он добрый и вежливый парень, который общается уважительно. Проблема в том, что он всегда делает то, что хочет, и не обращает особого внимания на советы. Он любит гулять и тренируется, когда ему заблагорассудится. Он мог бы стать одним из лучших, но никто не смог заставить его огромный талант проявиться.

– У вас должно быть много историй о нем.…

– Я не знал, что еще можно сделать, и поэтому сказал ему, что собираюсь назначить его капитаном, чтобы он мог проявить свой дух соперничества и взять на себя ответственность. Ему понравилось это предложение, и он сказал, что на следующий день он начнет работать в полную силу.

Я с нетерпением ждал его на тренировке, но он не пришел, потому что проспал (смеется). Это Балотелли. Позже он подошел ко мне, чтобы извиниться, но это был его стиль поведения. Я очень привязан к нему как к человеку, но как к игроку – в меньшей мере, – сказал Фабио Челестини, возглавляющий в данный момент «Базель ».