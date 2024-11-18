«Тоттенхэм» обновил логотип – на нем нет названия клуба: «Всемирно известный петушок возвышается более гордо, чем когда-либо». Клуб представил новую монограмму, шрифт и цветовую палитру
На новой эмблеме отсутствует надпись Tottenham Hotspur, которая располагалась в нижней части эмблемы, что позволило увеличить в размерах минималистичное изображение петуха. Также «Тоттенхэм» представил силуэтную версию новой эмблемы.
Кроме того, в рамках обновления айдентики клуба «Тоттенхэм» представил новую монограмму, шрифт и цветовую палитру – кроме белого и темно-синего к палитре добавились желтый, терракотовый, зеленый и темно-фиолетовый.
«Представляем наш обновленный фирменный стиль, отражающий нашу богатую историю и неповторимое наследие. Он создан при участии более 300 игроков, сотрудников и болельщиков, чтобы они в полной мере понимали, что для них значит «Тоттенхэм».
Наш новый стиль позволяет использовать более дерзкий и смелый подход к бренду клуба на множестве платформ, на которых он теперь представлен, с особым акцентом на наглядность в цифровой среде.
Всемирно известный петушок возвышается более гордо, чем когда-либо, благодаря силуэтной версии, а также обновленной монограмме и новым цветам, узорам и отличительным знакам, связанным с наследием клуба», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».
Изображения: tottenhamhotspur.com
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