Товарищеский матч. Россия U21 в гостях у «Сан-Кристована»

Молодежная сборная России сыграет в гостях с «Сан-Кристованом» в товарищеском матче.

Команда под руководством Ивана Шабарова завершает турне по Бразилии. Товарищеский матч Рио-де-Жанейро «Сан-Кристован» – Россия U21 – 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Ранее российская молодежка обыграла «Флуминенсе» U21 (2:1) и «Ботафого» U23 (4:1).