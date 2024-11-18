Товарищеский матч. Россия U21 в гостях у «Сан-Кристована»
Молодежная сборная России сыграет в гостях с «Сан-Кристованом» в товарищеском матче.
Команда под руководством Ивана Шабарова завершает турне по Бразилии.
Товарищеский матч
Рио-де-Жанейро
«Сан-Кристован» – Россия U21 – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Ранее российская молодежка обыграла «Флуминенсе» U21 (2:1) и «Ботафого» U23 (4:1).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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