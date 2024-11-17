Глеб о «Барсе»: «Флик – красавчик, не ожидал, что дела будут идти так здорово. Я в него не верил, но ошибся»
Александр Глеб позитивно оценил работу Ханси Флика в «Барселоне».
Белорусский полузащитник выступал за каталонцев с 2008 по 2011 год. В сезоне-2008/09 он стал обладателем требла, выиграв с командой Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов.
– Флик после Хави – глоток свежего воздуха?
– Это так. Честно говоря, не ожидал, что дела у «Барселоны» будут идти так здорово. Не думал, что немецкий специалист сможет наладить такую атмосферу в «Барселоне», выстроить игру.
Флик – красавчик. Я в него не верил, но ошибся.
– Вы как-то общаетесь с Хави?
– Нет, не общаюсь. Я слабо владею испанским, а он – английским. Так что мы всегда общались немного, – сказал экс-игрок «Барселоны».
После 13 туров Ла Лиги команда Ханси Флика лидирует в турнирной таблице с 33 очками.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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