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Павел Каманцев: «Публичные разъяснения по назначениям судей противоречат практике ФИФА и УЕФА»

Павел Каманцев высказался на тему назначения арбитров на матчи.

«Что касается публичных разъяснений по каждому из назначений, то это, например, противоречит международной практике ФИФА и УЕФА, которые принимают решения о выборе судей на тот или иной матч, в том числе исходя из непубличных сведений о потенциальных конфликтах интересов.

Мы также находимся на постоянной связи с коллегами из департамента защиты игры и иными достоверными источниками информации, которые могут не рекомендовать назначать того или иного судью или группу судей на матч какого-то клуба.

Это не значит, что судьей допущены этические нарушения, речь может идти именно об исключительно потенциальном конфликте интересов. Даже если его вероятность крайне мала, это тот случай, когда лучше перестраховаться.

Публикация таких сведений может очень осложнить и повлиять на эффективность работы коллег из ДЗИ», – сказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК). 

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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Павел Каманцев
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