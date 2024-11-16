Вратарь «Урала» отбил пенальти ногой. Команда Шатова выиграла 4:3 у «Енисея» Тихонова, отыгравшись с 2:3 за 5 минут

«Урал» дома обыграл «Енисей» (4:3) в 19-м туре Мелбет Первой лиги, уступая 2:3.

При счете 2:2 на 61-й минуте «Енисей» не реализовал пенальти: вратарь «Урала» Алексей Мамин отбил удар Андрея Мазурина ногой по центру, улетев в угол. Перед пенальти между игроками обеих команд возникла потасовка.

«Енисей» вскоре повел 3:2 – на 70-й минуте, но в течение 5 минут «Урал» забил дважды и вырвал победу. Оба решающих гола на счету форварда Мартина Секулича.

Для «Урала» под руководством и.о. главного тренера «Урала» Олега Шатова это вторая победа в двух матчах. Екатеринбуржцы остались на 3-м месте – у них 33 очка, они оторвались от «Арсенала», идущего 4-м, так как туляки сыграли вничью. Впереди «Торпедо» (36 очков в 18 матчах) и «Балтика» (39 очков в 19 играх).

«Енисей» Андрея Тихонова идет 11-м – с 5 очками преимущества над зоной вылета.