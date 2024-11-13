«Я легкая версия Дзюбы». 15 самых ярких историй Генича о карьере футболиста

Пост для самого Артема Д.

Артем Дзюба в большом интервью «Матч ТВ» жестко прошелся по футбольной карьере Константина Генича: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл».

Вот 15 ярких историй про Генича-футболиста – специально для Дзюбы. Мы выделили их из нескольких интервью Константина – «Чемпионату», «Матч ТВ» и Спортсу’’

«3-я лига, и я – 17-летний хмырь». В дубле «Спартака» получал 150 долларов, «Торгмаш» дал 600 – там попробовал водку

«В дубле «Спартака» в 16 лет я получал 150 долларов в месяц. По тем временам – шикарные деньги. Но конкуренция в середине поля была сумасшедшей. 1993 год – тогда даже Титов еще играл в дубле. В общем, пробиться в состав было нереально. И вот как-то я сдавал экзамены в академию физической культуры в Люберцах. Был там и футбольный тест, кстати, который мы проходили вместе с Игорем Семшовым. После него ко мне подошел тренер «Торгмаша». Вспоминаю это – самому смешно становится! «Вижу в тебе потенциал, знаю про «Спартак», но давай к нам в аренду», — говорит. Ну я объяснил, что «Спартак» есть «Спартак», хотелось бы там задержаться, а он: «600. Долларов». То есть в четыре раза больше, чем я получал!

Согласился. Как сейчас помню: третья лига и я, 17-летний хмырь, бегаю вместе с мужиками-работягами. Но закалка получилась хорошей! Это в «Спартаке» ты на чистых мячах играешь: раз-два и готово. А тут приходилось и бодаться, и выгрызать себе мячи. А как иначе? У всех семьи – надо было вкалывать по полной.

Несколько месяцев в «Торгмаше» – в определенном смысле трэш. Я ведь там впервые водку попробовал! Возвращались с матча на стареньком «Икарусе», ну и с мужиками на последних рядах пришлось пригубить: достали огурчики, помидорчики – и вперед! Когда мне стало плохо и я выбежал из автобуса, – тренер увидел. Тут же мужикам сказал: «Зачем же вы так с молодым?» – «Да его укачало просто».

«Били больно, челюсть ушла набок». Как Генич подрался в Таллине

«Меня и еще шестерых ребят пригласили на просмотр в рижскую «Даугаву». Они проводили сбор в Эстонии, мы с трудом и в последний момент сумели взять билеты на поезд, куда-то на третью полку. А один парень – Витя Воронков, который играл за «Динамо» и «Химки» – поехал с женой. Да-да, с женой. У них очень нежные отношения, он никуда без нее не ездил, они отличная пара.

Мы пошли в вагон-ресторан, заняли там два столика. А в вагоне-ресторане была еще одна компания, один из ее членов в тот вечер упился до полуобморочного состояния. И он весь вечер косился на жену нашего друга. В какой-то момент ему это занятие надоело, он подошел, сел к ним за столик. Как всегда бывает в таких ситуациях, они зацепились языками, началась перепалка, тот парень сжал в руке стакан и со всей силы кинул его в стену. Его увели, отправили спать, с ребятами из его компании мы мирно разобрались и успокоились.

Но этот персонаж пошел в свое купе по вагонам и нарвался на какую-то другую компанию, которая его прилично попортила. Но в памяти у него почему-то отложились мы! Сам он оказался каким-то крутым эстонским перцем, поэтому по приезду в Таллин на перроне нас уже ожидала группа его друзей. Он им просто пальцем показал в нашу сторону и началось. Я в этой группе был самый молодой, они решили именно меня выбрать в качестве жертвы. Били больно, челюсть ушла набок. Я помню, как поднимаю глаза, все плывет, но вижу, как мою сумку куда-то уносят, а полиция на перроне никак себя не проявляет, просто стоит.

Потом парню объяснили, что мы его не трогали, что мы его отправили спать, а попало ему от другой компании. Он сразу начал извиняться, очень сожалел. Не скажу, что мне от этого сильно легче стало, когда я на перроне кровью истекал. И вот представьте, приехал я на просмотр: челюсть сломана, говорить нормально не могу, питаюсь только через трубочку. Но в итоге клуб я нашел, правда подписался не с «Даугавой», а с «Вентспилсом».

В Латвии напоминал тренеру Черенкова. Но Генич больше думал о девушках

«Тренером «Вентспилса» в 1998-м был легендарный советский футболист Сергей Боровский. Он мне «песни пел», что я ему напоминаю молодого Федора Черенкова. Хвалил за светлую голову, говорил, что мое время обязательно придет. Мне тогда действительно было 19 лет, а тренер все повторял: «Потерпи-потерпи».

Но кровь – горячая, голова – не на том месте. Так что где-то я сам больше виноват, что в Латвии не получилось.

Но должен отметить, что в городе Вентспилс пропорция мужского населения к женскому – 1:8. А я был молодым, с мелированной прической, с хорошей зарплатой, машину только купил. Короче, больше о девушках думал, а про футбол забыл».

«Пошли они в жопу. Меня сняли, твой контракт аннулирован». Переговоры Генича с «Кубанью» – в сарае

«Виталий Шевченко порекомендовал меня в «Кубань», с представителями которой у меня состоялся самый интересный разговор о контракте за всю карьеру. Все это происходило на стадионе, в каком-то сарае, в кромешной темноте стояла куча таких же потенциальных новичков, которых по одному запускали в комнату на беседу. Хорошо, что я там не один был, один бы испугался, наверное. А в такой компании – нормально, всех обманывать не будут.

Я поехал в «Кубань». Провел там сборы, но прямо там уволили тренера Александра Ирхина. А я уже успел с клубом подписать контракт. Спрашиваю Ирхина: «Как же так?» Он говорит: «Пошли они в жопу, я ничего не знаю, меня сняли, а твой контракт аннулирован». Позднее выяснилось, что тренер поменял почти весь состав той «Кубани», которая только-только вышла из Второй лиги в первую. Это у многих вызвало абсолютное непонимание, а в Краснодаре шла какая-то кабинетная война, мол: «Надо этого Ирхина убирать».

Перед следующим сбором «Кубань» собиралась в Москве, а тренером назначили Олега Долматова. У меня с ним был разговор, и он заявил: «Я тебя не знаю. Да, у тебя была хорошая статистика в «Химках». Видел, что ты забил за «Кубань» на сборах почти 30 штрафных, но давай начнем с чистого листа. Следующий сбор – решающий».

Получилось так, что мы летели на сбор с «Кубанью», а в этом самолете оказалось руководство «Химок». И я прямо на борту договорился, чтобы меня взяли назад. Когда мы прилетели в Турцию, получилось, конечно, не очень красиво. Все игроки «Кубани» шли в автобус, а я сел в машину к руководству «Химок» и уехал с ними».

«Напоминал легкую версию Дзюбы». Тренера «Химок» уволили после конфликта с Геничем

Кусочек разговора с «Чемпионатом» из 2015-го.

– Я ведь рубаха-парень: был общительный, балагур. В общем, напоминал легкую версию Артема Дзюбы. Только, возможно, менее острого на язык. Конфликтов я не искал, но они порой находили меня сами. Так что команды и тренеры, с которыми мне не удавалось находить общего языка, конечно, периодически в моей карьере появлялись. И тогда в голове непременно возникала мысль: «Все! Надоело. Мне здесь не рады – бросаю все и ухожу к новому тренеру в новый коллектив!».

– Тренер, с которым Генич не нашел общего языка?

– «Химки», Вторая лига. Идет матч с «Арсеналом». Я забил гол, и мы победили 1:0. Но во время игры у нас с Александром Пискаревым, он тогда тренировал, случилась пикировка: он что-то крикнул, а я ответил. Кстати, у меня в карьере такое случалось не раз. Но тут я подумал, что продолжения не будет: все-таки выиграли, взяли три очка, я забил гол – герой встречи, все дозволено. Прихожу в раздевалку, и там Пискарев на меня как давай орать: «Да ты кто такой, чтобы тут огрызаться, щегол?! Думаешь, что тебе все дозволено? Да мне по барабану, что у тебя хорошие отношения с руководством». В общем, Остапа понесло.

– Отношения с руководством действительно были хорошими?

– Да. В частности, с Юрием Кораблиным – президентом «Химок» и мэром города, они были доверительными. Чего нельзя было сказать о Пискареве, который на тот момент был человеком новым, еще не успевшим выстроить отношения внутри команды. В том числе и с руководством. Во многом из-за этого, кстати, злые языки сразу все донесли наверх, и Пискарева вызвали на ковер. «Вы говорили это?» – «Говорил, но меня Генич спровоцировал!». Ну а ему в ответ: «Пишите заявление».

«Все отработали хорошо, кроме Генича». Константин не сработался с Бышовцем

«Химки» возглавил Равиль Сабитов, с которым у меня всегда были хорошие отношения. И он мне сразу сказал: «Я хочу, чтобы ты остался. Но есть вопросы по Бышовцу». А Анатолий Федорович был вице-президентом.

И вот идут летние сборы между кругами: неделю мы тренировались на базе в Новогорске, провели товарищеский матч, я забил. В общем, все чинно-благородно. Но вдруг – собрание, на котором Бышовец объявляет всей команде: «Сбором я удовлетворен. Все отработали хорошо, кроме Генича – он полностью провалил подготовку». На меня все тут же удивленно начали коситься, да и я ничего не понял: «В смысле, провалил?» – «Не выполнил программу, которую давали». А уже после собрания Бышовец меня подозвал и добавил: «Дальнейшее наше с тобой сотрудничество не имеет смысла». Пришлось искать новую команду.

После завершения карьеры у нас с ним замечательные отношения! Я человек не злопамятный. Что было – то было. А держать это в себе и оставаться с кем-то нерукопожатным – бессмысленно. Да и Бышовец виду не подавал. Помню, как он приходил на «90 минут+», а перед эфиром мы сидели в комнате, смотрели футбол, и Анатолий Федорович перед всеми говорил: «Каким же игроком был Генич! У него и удар, и интеллект, и голова – все есть. Одна проблема – лишний вес и плохая выносливость». А все оборачивались на меня и думали: «Ничего себе, а Костя-то реально в порядке был, когда играл!»

Как у Бышовца угнали «Мерседес» – и вернули ту же модель другого цвета

«Одна из самых любопытных историй, связанных с Бышовцем в «Химках» произошла, когда у него был «глазастый» «Мерседес» Е-класса. Тюнингованный и красивый. Если мне не изменяет память – черного цвета.

Однажды этот «Мерседес» угнали.

Причем именно на территории Химкинского района. Анатолий Федорович попросил администрацию помочь. Не знаю, какие люди вели розыск, но через два дня автомобиль был найден. Точно такой же, но другого цвета. Тоже тюнингованный и красивый. Бышовцу же дали ключи и сказали: «Ваша машина была точно такой же».

Генич жил рядом со «штаб-квартирой ночных бабочек». Но не ходил к ним

«В Химках я жил один, мне клуб снимал квартиру. Мой дом находился на Ленинградском шоссе, и во дворе у меня была штаб-квартира ночных бабочек. Я с ними не зажигал, вы не подумайте. Просто когда приезжал домой с тренировки, они мне постоянно кричали, приглашали с ними вечерок скоротать.

А я не ходил. У меня были предубеждения, я был молод, хорош собой, денег хватало, волос было побольше.

Кайф был в том, чтобы поговорить, пообщаться с девушкой. Дальше если чего получится – хорошо. Нет – и нет».

«Поселили в комнате с каменными серыми стенами, экран телевизора – не больше айфона». Дикая командировка Генича в Израиль

«В Израиле, был трэш иного уровня и масштаба. Если отмотать время назад и вспомнить, что тогда творилось – ума не приложу, как я вообще там жил. Во-первых, меня привезли в этот монастырь и поселили в комнате, где были каменные серые стены – такие же, как при покупке жилья в новостройке. Не хватало только кирпичиков, которые бы разграничивали санузел от кухни, спальни и так далее. Вместо них стояли кровать и телевизор, экран которого был не больше, чем айфон. Во-вторых, тогда ведь не было ни Твиттера, ни Фейсбука – то есть я сидел в этих четырех стенах в чужой стране, как в изоляции, и думал: «Что я здесь делаю?!» Каждый день я засыпал с этой мыслью. Каждый.

[Агент Деннис] Лахтер названивал в течение месяца, уговаривая маму и сестру, что это перспективно, что у меня еврейские корни, что в сборной меня там уже ждут. В общем, найти нужные слова у него получилось. Конечно, это была огромная авантюра, и нужно было ставить свои условия жестче. А я махнул рукой и под Новый год позволил себя заболтать. А в итоге получилось так, как получилось: «Тумороу».

«Когда будет квартира?» – «Тумороу». В итоге это «тумороу» длилось два месяца. И пока я сам не подошел к президенту клуба с билетом с открытой датой и не сказал: «Либо вы начинаете выполнять обещания, либо я собираю вещи и улетаю», – ничего не поменялось. Президент, кстати, вообще о моей ситуации ничего не знал, хотя я уже себя зарекомендовал в команде и играл в основном составе».

«Арбитр подмигивает, говорит: «Падай в штрафной». Командам Генича сдавали матчи

– Подозрения были, причем зачастую не в нашей команде, а у соперника. Были матчи, о которых я слышал, что соперник особо не упирался. Но случаев, когда мы сидим перед игрой и нам говорят, что сегодня мы матч сдаем или нам сдают, такого не было. Многие могут не поверить, но я предельно честен. Но то, что такие матчи в моей карьере были, и что догадаться об этом можно было уже по ходу матча, признаюсь. Было.

– Говорят, есть тусовка футболистов, к которой надо по этому поводу обращаться.

– Да и судьи есть. Бывало такое, что все становилось понятно по одному взгляду арбитра. Играем дома, только взглянешь на него – он подмигивает, говорит: «Падай в штрафной». Иногда судьи подходили и спрашивали: «Вы что, упасть нормально не можете?»

«Ты в курсе, что в «Лужниках» искусственное поле?» Генич сорвал трансфер Нихата в «Спартак»

«Пока я находился в реабилитационном центре, случайно сорвал трансфер Нихата [Кахведжи] в «Спартак». Как сейчас помню – иду по коридору и возле кабинета встречаю его с доктором красно-белых. Идет тщательное медобследование, а у Нихата были проблемы с коленом.

Подсаживаюсь к ним и говорю: «Хэлоу! Карпин, Хохлов, все дела. Я из России. В «Спартак» переходишь?». Он отвечает: «Да, уже договорились». «А колено твое как?» – продолжаю допрос. «Нормально, отвечает, но проблемы есть». И тут я выдаю: «А ты в курсе, что в «Лужниках» искусственное поле?» Он вытаращил глаза: «Как?!» – «Вот так. Большой стадион, 75 000 мест, но поле не натуральное». Нихат замолчал и повернулся в сторону доктора, а тот уставился на меня: «Ты зачем ему все рассказал?!»

В общем, через некоторое время вдруг выяснилось, что Нихату, мягко говоря, не рекомендуется играть на искусственных полях, и переход сорвался. Вот где инсайды надо собирать! В реабилитационном центре под городом Регенсбург.

Я там потом с Коллером встретился, который в Самару переезжал. А однажды героем телевизионного сюжета стал. Приехал какой-то немецкий канал снимать репортаж, и у меня брали интервью: «Что болит? Почему ты здесь?» – «Колено беспокоит, столько-то операций перенес». Разговорились с репортером, и он мне сказал: «Я смотрю, парень ты коммуникабельный. Может, тебе в журналистику пойти?» — «Да не-е-ет! Лучше в тренеры!» – ответил я, а через год оказался на «НТВ-Плюс».

«Амкара» Генича бурно отметил выход в РПЛ. В японском рестораном с виски

«Очень сильно напились виски в тот вечер. Всей командой пошли в японский ресторан. Смачно мы тогда отметили победу, это ведь была игра с «Факелом», последняя в чемпионате. Но за ней еще шел матч на Кубок, против «Торпедо-Металлург», в Москве. И мы такие, фантики расписные, на нее вышли...

[Главный тренер Сергей] Оборин, конечно, предпологал, что все именно так и будет, чисто физически было тяжеловато. Но мы бились, старались, бодались. Проиграли, конечно. Я как сейчас помню: получил приз лучшему игроку матча в нашей команде – купон на три тысячи рублей в какой-то магазин одежды. Маме его отдал. Она там себе что-то купила».

Генич покрасился в блондина – и партнеры по «Амкару» его затравили

Воспоминания Дмитрия Пятибратова – он играл с Геничем в «Амкаре»:

«Костя – очень открытый парень, сразу располагает к себе. На тренировках постоянно был с улыбкой. Он заходил в раздевалку и все сразу начинало светиться. Поднимал настроение всей команде. Когда ты находился рядом с ним, у тебя не было времени грустить. Он каждый день рассказывал вроде бы обыденные истории, но делал это настолько откровенно, что сразу появлялось настроение. Еще припоминаю, что он однажды покрасился в блондина. То ли проспорил кому-то, то ли еще что-то. Ну, мы его тогда затравили».

«Он блестящий футболист – очень умный, техничный, с ударом». Пятибратов не любил играть против Генича

«У нас тогда не было звезд, но был очень крутой коллектив, вера в друг друга. Чем-то похоже на нынешний «Факел». А Костя на самом деле очень круто играл в футбол. Мне по-человечески жаль, что травма помешала ему сыграть в Премьер-лиге.

Генич блестящий футболист – очень умный, техничный, с поставленным ударом. Ему так все легко давалось! Меня всегда бесило, что у него было тяжело отобрать мяч. Он своими кривоножками вправо, влево, голова в одну сторону, мячик в другую. Не любил против него играть, всегда хотелось зарядить ему по ногам в такие моменты!»

Генич плакал после седьмой операции. Похудел на 8 кг, лицо было белым, как стены палаты

«После пятой операции я приехал домой и пошел на футбол, «Амкар» играл с ЦСКА. Выходить из дома мне было нельзя, но так хотелось посмотреть на ребят в этом матче. Это вызвало осложнение, у меня резко стало опухать колено. Немцы сказали, что это была не инфекция (хотя я думаю, что именно инфекция, которую мне врачи занесли в Германии), а неправильная реакция организма на препарат. Врач, который меня оперировал, сказал, что он сделал более 10 тысяч операций и что мой случай – первый в его карьере.

После этого осложенения мне пришлось ехать в Германию, я еле-еле на костылях до них добрался. Меня положили в больницу, сделали одну операцию, через день еще одну. И после седьмой операции, лежа в больнице, я уже не мог сдержать слез. Потому что я не мог ни есть, ни пить, похудел килограмм на восемь. Врачи мне говорили, что цвет моего лица мало отличается от цвета белых стен палаты».

Дзюба – «футбольная псина» и «правдолюб». Так взорвался Генич

Фото: РИА Новости /Игорь Уткин; Gettyimages.ru /Ross Kinnaird