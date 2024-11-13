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  • «Милан» к 125-летию выпустил фотокнигу совместно с Assouline. Версия Ultimate стоит 1200 евро, классическая – 150 евро
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«Милан» к 125-летию выпустил фотокнигу совместно с Assouline. Версия Ultimate стоит 1200 евро, классическая – 150 евро

«Милан» выпустил фотокнигу в честь 125-летия клуба.

Книга, подготовленная в сотрудничестве с элитным издательством Assouline, была официально представлена в понедельник на открытии фотовыставки в честь юбилея клуба. В нее вошли фотографии из исторических архивов, а также снимки фотографа Итана Уайта, в прошлом профессионального футболиста.

Фотокнига будет доступна в двух версиях – экземпляр из коллекции Classics обойдется 150 евро, а версия Ultimate – в 1200 евро.

«Фотокнига, выпущенная ограниченным тиражом, рассказывает историю «Милана» как уникального дизайнерского произведения, предлагая болельщикам визуальное путешествие в мир «россонери» и предоставляя эксклюзивную информацию о наследии, духе и мировоззрении клуба.

Книга доступна в двух элегантных версиях премиум-класса, предназначенных как для преданных поклонников, так и для коллекционеров, и отражает суть одного из самых успешных футбольных клубов», – говорится в заявлении «Милана».

Фото: acmilan.com

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Милана»
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