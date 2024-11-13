Генич о концерте Чумакова: «Подумал, что не туда зашел, спустя часок понял – тип-топ! Поет божественно, талантище. Зал ходуном ходит, все танцуют, красота»

Константин Генич поделился впечатлениями от концерта Алексея Чумакова.

«Сначала подумал, что я заблудился и не туда зашел, а спустя часок понял – не, тип-топ! Зал ходуном ходит, все танцуют. Красота))

Поет он, конечно, божественно. Талантище👍🏻🔝💯», – написал комментатор «Матч ТВ » в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/kgenich