Генич о концерте Чумакова: «Подумал, что не туда зашел, спустя часок понял – тип-топ! Поет божественно, талантище. Зал ходуном ходит, все танцуют, красота»
Константин Генич поделился впечатлениями от концерта Алексея Чумакова.
«Сначала подумал, что я заблудился и не туда зашел, а спустя часок понял – не, тип-топ! Зал ходуном ходит, все танцуют. Красота))
Поет он, конечно, божественно. Талантище👍🏻🔝💯», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
Фото: t.me/kgenich
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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