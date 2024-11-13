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«Барсе» нужны 50 млн евро, чтобы перерегистрировать Ольмо и Пау Виктора зимой (RAC1)

«Барселоне» нужны 50 млн евро для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора в январе.

Напомним, что летом Ольмо, купленный за 62 млн евро у «Лейпцига», и Виктор, выкупленный у «Жироны» за 2,5 млн евро, были зарегистрированы лишь после того, как «Барса» воспользовалась лазейкой в правилах, позволяющей регистрировать игроков в случае серьезных травм у других футболистов основного состава. Однако игроков нужно перерегистрировать после выздоровления травмированных – Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена.

По данным RAC1, несмотря на то, что новое спонсорское соглашение с Nike принесло 48 млн евро в счет зарплатного фонда клуба, продажа Barca Vision (проект «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и блокчейна, включая NFT и метавселенную – Спортс’‘) была признана убыточной и вызвала потери в 145 млн евро.

Жоан Лапорта заявил, что «Барселоне» не хватает «всего 35 млн евро» для соблюдения зарплатного лимита, но вместе с тем признал, что теперь клуб не получит 60 млн евро, которые должны были поступить в этом году от продаж Barca Vision.

Однако источники в клубе говорят, что все же надеются получить эту сумму, и сейчас «Барселона» преуспевает с точки зрения денежного оборота. Декабрь станет ключевым месяцем с точки зрения дохода.

К началу январских матчей финансы должны быть приведены в порядок, а игроки зарегистрированы. Возможно, сумма в 50 млн евро может быть выплачена из общего дохода, а не только из сбережений, трансферов или дохода, еще не заложенному в бюджет.

В таком случае серьезных проблем возникнуть не должно, так как клуб получает доходы от маркетинга, игровых дней и телетрансляций. Отмечается, что годовой оборот клуба может приблизиться к 1 млрд евро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Espana
logoБарселона
logoЛа Лига
бизнес
logoЖоан Лапорта
logoАндреас Кристенсен
logoДани Ольмо
logoРональд Араухо
деньги
бизнес и маркетинг
logoПау Виктор
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5431 октября, 18:19
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