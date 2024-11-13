Мендеш о словах Роналду про нежелание игроков выступать за сборную: «У каждого свое мнение. Я горжусь, что представляю Португалию, отдаю всего себя за команду»

Нуну Мендеш ответил на слова Криштиану Роналду об игроках сборной Португалии.

Ранее форвард «Аль-Насра » выразил сожаление , что игроки не хотят выступать за сборную Португалии .

«У каждого свое мнение. Я могу говорить за себя: я очень горжусь тем, что представляю Португалию, и думаю, это видно по тому, как я отдаю все силы на поле и на тренировках.

Я всегда буду отдавать всего себя за сборную и всегда готов быть здесь», – сказал защитник «ПСЖ » и сборной Португалии.