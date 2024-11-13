Мендеш о словах Роналду про нежелание игроков выступать за сборную: «У каждого свое мнение. Я горжусь, что представляю Португалию, отдаю всего себя за команду»
Нуну Мендеш ответил на слова Криштиану Роналду об игроках сборной Португалии.
Ранее форвард «Аль-Насра» выразил сожаление, что игроки не хотят выступать за сборную Португалии.
«У каждого свое мнение. Я могу говорить за себя: я очень горжусь тем, что представляю Португалию, и думаю, это видно по тому, как я отдаю все силы на поле и на тренировках.
Я всегда буду отдавать всего себя за сборную и всегда готов быть здесь», – сказал защитник «ПСЖ» и сборной Португалии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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