Агуэро поддержал клубный ЧМ: «Будет интересно как зрителям, так и игрокам. Нагрузка не будет проблемой, они привыкли выступать на чемпионатах мира, Кубках Америки, Евро»

Серхио Агуэро выразил интерес к клубному чемпионату мира.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

«Во-первых, это очень весело – смотреть, как лучшие команды играют в одном месте, соревнуются друг с другом и дают другим регионам шанс сразиться с европейскими клубами. Я думаю, что это будет прекрасно как для зрителей, так и для самих игроков. Команды показывают отличную игру, и, когда они играют такие матчи, это всегда очень интересно.

Я считаю, что [нагрузка] не будет проблемой для игроков, так как они привыкли выступать на чемпионатах мира, Кубках Америки, чемпионатах Европы или Золотых кубках КОНКАКАФ. Они подготовлены и привыкли к предсезонным сборам, так что в плане того, чтобы быть вместе на протяжении месяца, мы делали это с восьмилетнего возраста…

Это нечто новое, похожее на представление своей страны на чемпионате мира ФИФА . Каждый игрок захочет выиграть, это очевидно, но я думаю, что они будут сосредоточены на том, чтобы стать первой командой, которая выиграет этот турнир. Я думаю, это будет потрясающий турнир, напряженный и насыщенный борьбой между крупными клубами, ведь всегда здорово быть первопроходцем, стать чемпионом клубного чемпионата мира и носить знак, показывающий, что ты – действующий чемпион», – сказал бывший нападающий «Ман Сити » и сборной Аргентины.