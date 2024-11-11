«Фламенго» выиграл Кубок Бразилии в 5-й раз в истории и сравнил себя с Алой ведьмой в соцсетях. Команду тренирует экс-защитник «Атлетико» Филипе Луис
«Фламенго» выиграл Кубок Бразилии.
Команда из Рио-де-Жайнеро обыграла «Атлетико Минейро» (1:0) в финальном матче турнира.
«Фламенго» выиграл Кубок Бразилии в пятый раз в истории клуба. Прежде команде удалось это сделать в 2022 году.
В этот раз к победе команду в качестве тренера привел бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис.
В социальной сети «Фламенго» опубликовал пост, в котором сравнил себя с Алой ведьмой из киновселенной Marvel.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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