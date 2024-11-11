Мостовой думал, что Россия сыграет с Бурунди: «Бурунди или Бруней? Это вообще кто? Многие не знают, где эта страна находится. Просто ужас!»

Александр Мостовой высказался о сопернике сборной России.

15 ноября российская национальная команда проведет товарищеский матч против сборной Брунея.

– Не пугайте меня нашей сборной! У меня насчет этого очень тревожные мысли, потому что приедет Бурунди.

– Но сборная сыграет с Брунеем.

– Бурунди или Бруней ? Непонятно, но вторые это вообще кто? Многие люди даже не знают, где эта страна находится.

Мне даже плохо становится. Просто какой-то ужас! – сказал Александр Мостовой .

Бруней – султанат в Юго-Восточной Азии, на острове Калимантан. Бурунди – государство в Восточной Африке.