Мостовой думал, что Россия сыграет с Бурунди: «Бурунди или Бруней? Это вообще кто? Многие не знают, где эта страна находится. Просто ужас!»
Александр Мостовой высказался о сопернике сборной России.
15 ноября российская национальная команда проведет товарищеский матч против сборной Брунея.
– Не пугайте меня нашей сборной! У меня насчет этого очень тревожные мысли, потому что приедет Бурунди.
– Но сборная сыграет с Брунеем.
– Бурунди или Бруней? Непонятно, но вторые это вообще кто? Многие люди даже не знают, где эта страна находится.
Мне даже плохо становится. Просто какой-то ужас! – сказал Александр Мостовой.
Бруней – султанат в Юго-Восточной Азии, на острове Калимантан. Бурунди – государство в Восточной Африке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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