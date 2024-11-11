Гарначо не стал праздновать гол «Лестеру», потому что «считает, что потерял веру болельщиков «МЮ». Об этом рассказал Бруну

Алехандро Гарначо не отпраздновал гол из-за отношения болельщиков.

«Манчестер Юнайтед » разгромил «Лестер » в 11-м туре АПЛ (3:0). Гарначо забил последний гол команды на 82-й минуте с передачи Бруну Фернандеша , но не стал праздновать забитый мяч, а спокойно последовал к центру поля.

«Гарначо забил потрясающий гол, но не стал праздновать, потому что считает, что потерял веру болельщиков. Я сказал ему, что люди всегда будут ворчать, но многие любят тебя и наслаждаются тем, что ты делаешь. Я попросил его отпраздновать, это было что-то особенное.

Он – уникальный игрок, в нашей команде есть те, кто решает исходы игр. Именно они приносят нам победы», – сказал полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш в интервью BBC.