  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гарначо не стал праздновать гол «Лестеру», потому что «считает, что потерял веру болельщиков «МЮ». Об этом рассказал Бруну
7

Гарначо не стал праздновать гол «Лестеру», потому что «считает, что потерял веру болельщиков «МЮ». Об этом рассказал Бруну

Алехандро Гарначо не отпраздновал гол из-за отношения болельщиков.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в 11-м туре АПЛ (3:0). Гарначо забил последний гол команды на 82-й минуте с передачи Бруну Фернандеша, но не стал праздновать забитый мяч, а спокойно последовал к центру поля.

«Гарначо забил потрясающий гол, но не стал праздновать, потому что считает, что потерял веру болельщиков. Я сказал ему, что люди всегда будут ворчать, но многие любят тебя и наслаждаются тем, что ты делаешь. Я попросил его отпраздновать, это было что-то особенное.

Он – уникальный игрок, в нашей команде есть те, кто решает исходы игр. Именно они приносят нам победы», – сказал полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш в интервью BBC.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
болельщики
logoЛестер
logoБруну Фернандеш
logoАлехандро Гарначо
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фанаты «Интера» называли Лукаку «дерьмом» и «сукиным сыном» перед матчем с «Наполи» и освистывали каждое касание форварда в игре
8 минут назад
У «Барсы» 0 ударов в створ за матч с «Сосьедадом» – в Ла Лиге такого не было больше 10 лет
2012 минут назад
«Барса» проиграла впервые с сентября – «Сосьедаду». Было 7 побед подряд
1922 минуты назад
У «Барсы» первый матч без голов с марта – с «Сосьедадом». В первых 16 играх сезона забили 55 мячей
1123 минуты назад
«Реал» отстает от «Барселоны» на 6 очков при игре в запасе. «Атлетико» идет 3-м, уступая каталонцам 7 баллов
4426 минут назад
«Барса» проиграла «Сосьедаду» на выезде – 0:1. Беккер забил победный, гол Левандовского отменили из-за офсайда
48230 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» уступила «Сосьедаду», «Атлетико» победил «Мальорку», «Атлетик» и «Вальядолид» сыграли вничью
28130 минут назад
«Наполи» лидирует в Серии А после 12 туров. «Аталанта», «Фиорентина», «Интер», «Лацио» отстают на 1 очко, «Ювентус» – на 2, «Милан» – на 8 при игре в запасе
947 минут назад
«Интер» и «Наполи» сыграли вничью – 1:1. Чалханоглу забил на 43-й и пробил в штангу с пенальти на 74-й
6648 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» поделил очки с «Наполи», «Рома» проиграла «Болонье», «Аталанта» победила «Удинезе»
13748 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
У Де Хеа первый ассист в клубной карьере –Кину в матче с «Вероной». Единственная голевая до этого была в товарищеском матче с Аргентиной в 2018-м
233 минуты назад
Лапочкин об отмене гола «Краснодара»: «Это фол. Уже прошли те времена, когда главным было коснуться мяча»
336 минут назад
«Интер» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед и 2 ничьих
237 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» победил «Сент-Этьен», «Гавр» Кузяева разгромлен «Реймсом», «Лилль» и «Ницца» сыграли 2:2
4942 минуты назад
Пименов об уходе Амарала: «Спартаку» нужен человек с клубным прошлым. Я за российских специалистов в нашем футболе»
544 минуты назад
Артета о заменах Райса и Сака и травмах «Арсенала»: «Явно не очень хорошие новости. Я молюсь, чтобы после перерыва команда была полностью готова. Последние недели были кошмаром»
49 минут назад
У «Барсы» нет ударов в створ в 1-м тайме матча с «Сосьедадом». Гол Левандовского отменили из-за офсайда
7сегодня, 21:08
Корнеев об уходе Амарала из «Спартака»: «Игроки даже близко не под задачу чемпионства, стратегия вообще не бьется. Барко обойдется в районе 35 млн, это запасной «Ривер Плейт»
20сегодня, 20:51
Чемпионат Португалии. «Бенфика» против «Порту» 
2сегодня, 20:45Live
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» обыграл «Штутгарт» 3:2, «Хайденхайм» уступил «Вольфсбургу»
20сегодня, 20:25