У Салаха 10 голов и 10 пасов в 17 матчах сезона за «Ливерпуль». Египтянин ассистировал Нуньесу и забил сам в матче с «Астон Виллой»

Мохамед Салах забил и отдал голевой пас в матче с «Астон Вилой».

Египтянин ассистировал Дарвину Нуньесу в матче 11-го тура АПЛ , а затем забил сам (2:0, второй тайм).

В 17 матчах текущего сезона за «Ливерпуль » Салах забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.

У него 8+6 в 11 играх АПЛ – Мохамед лидирует по системе «гол+пас» в Премьер-лиге.

Также Салах забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 4 матчах Лиги чемпионов и забил 1 гол в 2 играх Кубка лиги.

Его статистику можно увидеть здесь .