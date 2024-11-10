У Салаха 10 голов и 10 пасов в 17 матчах сезона за «Ливерпуль». Египтянин ассистировал Нуньесу и забил сам в матче с «Астон Виллой»
Мохамед Салах забил и отдал голевой пас в матче с «Астон Вилой».
Египтянин ассистировал Дарвину Нуньесу в матче 11-го тура АПЛ, а затем забил сам (2:0, второй тайм).
В 17 матчах текущего сезона за «Ливерпуль» Салах забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.
У него 8+6 в 11 играх АПЛ – Мохамед лидирует по системе «гол+пас» в Премьер-лиге.
Также Салах забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 4 матчах Лиги чемпионов и забил 1 гол в 2 играх Кубка лиги.
Его статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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