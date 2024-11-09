«Барса» отказалась от молодого Азара, рассказал экс-скаут Кркич: «Команда разминается, а он прогуливается. Не понравилось отношение. Такие игроки, даже очень хорошие, не давали результатов»

Боян Кркич-старший высказался касательно Эдена Азара.

Бывший футболист «Челси» и «Реала » завершил карьеру в 2023 году.

«Я приметил его на чемпионате Европы для игроков до 17 лет, где играл мой сын. Бельгия вышла в финал, но победила Испания .

Азар великолепно играл на протяжении всего турнира, кроме финала. Затем он подписал контракт с «Лиллем ».

Я пошел посмотреть на него в матче против «Монпелье». Вся команда пошла на разминку, он наоборот. Они разминались, он смотрел на трибуны. Он сыграл хорошо, но мне не понравилась его самоотдача и отношение.

Через три дня я посетил матч против «Анже». Он был на скамейке запасных, как и другие игроки стартового состава. Все разминались, а он прогуливался.

В отчете я написал «забраковано». Такие футболисты, даже очень хорошие, не давали результатов, как показал мой опыт игрока и скаута.

Мой доклад был такой: максимальное качество – как технически, так и тактически. Но из-за отношения и характера я исключил его из списка», – сказал бывший скаут «Барселоны» Боян Кркич-старший.