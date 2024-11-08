Уан-Биссака об «МЮ»: «Было очень трудно, у меня не было никого, кроме PlayStation. Манчестер меньше Лондона, нет анонимности и возможности сбежать, нужно быть морально сильным»

Аарон Уан-Биссака высказался о времени, проведенном в «Манчестер Юнайтед».

Защитник перешел в манчестерский клуб в 2019 году из «Кристал Пэлас». Этим летом он ушел в «Вест Хэм».

О трансфере в «Манчестер Юнайтед»

«Это было трудно, очень трудно. Я поехал [в Манчестер] один, и это был первый раз, когда я уехал из дома. У меня там никого не было, кроме моей PlayStation.

Там было тише, чем в Лондоне, и мне нравится спокойствие, но в каком-то смысле оно сильнее завладевает тобой из-за отсутствия анонимности и возможности сбежать. Поскольку Манчестер меньше, все знают обо всем, что происходит. Нужно быть морально сильным, чтобы избежать негативных вещей, которые это несет за собой», – сказал защитник «Вест Хэма».

Об уходе из «Юнайтед»

«Я поговорил с клубом, и они посчитали, что это лучшая возможность для меня. Они дали мне время подумать. В тот момент я не размышлял, но поговорил об этом с семьей и друзьями, и мы все решили, что это подходящее время», – рассказал Уан-Биссака.

В текущем сезоне игрок провел 9 матчей в АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .