Уан-Биссака об «МЮ»: «Было очень трудно, у меня не было никого, кроме PlayStation. Манчестер меньше Лондона, нет анонимности и возможности сбежать, нужно быть морально сильным»
Защитник перешел в манчестерский клуб в 2019 году из «Кристал Пэлас». Этим летом он ушел в «Вест Хэм».
О трансфере в «Манчестер Юнайтед»
«Это было трудно, очень трудно. Я поехал [в Манчестер] один, и это был первый раз, когда я уехал из дома. У меня там никого не было, кроме моей PlayStation.
Там было тише, чем в Лондоне, и мне нравится спокойствие, но в каком-то смысле оно сильнее завладевает тобой из-за отсутствия анонимности и возможности сбежать. Поскольку Манчестер меньше, все знают обо всем, что происходит. Нужно быть морально сильным, чтобы избежать негативных вещей, которые это несет за собой», – сказал защитник «Вест Хэма».
Об уходе из «Юнайтед»
«Я поговорил с клубом, и они посчитали, что это лучшая возможность для меня. Они дали мне время подумать. В тот момент я не размышлял, но поговорил об этом с семьей и друзьями, и мы все решили, что это подходящее время», – рассказал Уан-Биссака.
В текущем сезоне игрок провел 9 матчей в АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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