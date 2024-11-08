Президент Перуанской футбольной федерации арестован за создание ОПГ «Галактикос». Его и других руководителей обвиняют в коррупции, мошенничестве и отмывании денег
Агустина Лосано обвиняют в руководстве преступной группировкой «Галактикос», в которую входят и другие руководители федерации.
Предполагается, что федерация неправомерно использовала средства для привлечения посторонних лиц на матч плей-офф против Австралии (0:0, 4:5 по пенальти) в отборе на ЧМ-2022 года.
Кроме того, группировке вменяют мошеннические действия в отношении активов юридического лица, а также незаконное сокрытие информации о выполнении работ в спортивной деревне Чаклакайо.
Директор налоговой полиции Нилтон Сантос Вильялта заявил, что в рамках расследования деятельности группировки было конфисковано 17 объектов недвижимости в Лиме и провинциях.
После предъявления обвинений в отмывании денег и коррупции Лосано был доставлен в тюрьму, где на данном этапе проведет около 15 дней.
Также отмечается, что на базе сборной Перу в Ла-Видене прошел обыск и пока неизвестно, сможет ли команда в ноябре продолжить готовиться там к матчам квалификации на ЧМ-2026. Сборной предстоит сыграть с Чили и Аргентиной.
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