Льорис о «Тоттенхэме»: «За 4 дня до финала Леви вручил нам роскошные часы с гравировкой: «Финалист ЛЧ-2019». После поражения я думал: действительно ли клуб хочет побеждать?»

Уго Льорис рассказал о странном подарке главы «Тоттенхэма» перед финалом ЛЧ.

В 2019 году лондонцы проиграли «Ливерпулю» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

«За четыре дня до финала Дэниел Леви собрал нас всех вместе, чтобы объявить, что при поддержке спонсора каждый из нас получит роскошные часы от клуба.

Сначала мы были рады при виде этих элегантных коробок. Затем открыли их и обнаружили гравировки на задних крышках: имя игрока и надпись: «Финалист Лиги чемпионов-2019».

«Финалист». Кто делает подобное в такой момент? Я до сих пор не оправился от этого, и не я один. Если бы мы выиграли, он бы не попросил вернуть часы, чтобы вместо этого выгравировать «Победитель».

Я испытываю огромное уважение и почтение к этому человеку и всему, что он сделал для клуба в качестве председателя, но есть вещи, к которым он просто не чувствителен.

Какими бы великолепными ни были часы, я никогда их не носил. Я бы предпочел, чтобы на них ничего не было. С такой гравировкой Леви не удивился бы, если бы мы проигрывали 0:1 через пару минут: так было написано.

На послематчевом приеме в отеле у меня сложилось впечатление, что некоторые сотрудники клуба и некоторые игроки не были достаточно подавлены из-за поражения.

Мне бы хотелось, чтобы люди подходили ко мне и говорили: «Не волнуйся, Уго, такое никогда не повторится. Мы дадим тебе возможность вернуться».

Но когда я пришел в свой номер ночью после финала, я думаю, у меня было то же чувство, что у Маурисио [Почеттино] и Харри [Кейна]: действительно ли клуб хочет побеждать?

«Реал Мадрид» никогда бы не праздновал проигранный финал, и нам тоже не следовало этого делать», – сказал бывший голкипер «Тоттенхэма ».