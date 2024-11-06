«Краснодар» может подписать Пальцева зимой. Клуб связывался со стороной защитника «Динамо» Махачкала («РБ Спорт»)
Валентин Пальцев может перейти в «Краснодар» в зимнее трансферное окно.
«Быки» контактировали с представителями футболиста, пишет «РБ Спорт». Махачкалинское «Динамо» еще не получало официальных предложений о трансфере 23-летнего защитника.
Пальцев присоединился к «Динамо» летом 2024 года. В рамках Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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