«Краснодар» может подписать Пальцева зимой. Клуб связывался со стороной защитника «Динамо» Махачкала («РБ Спорт»)

Валентин Пальцев может перейти в «Краснодар» в зимнее трансферное окно.

«Быки» контактировали с представителями футболиста, пишет «РБ Спорт». Махачкалинское «Динамо» еще не получало официальных предложений о трансфере 23-летнего защитника.

Пальцев присоединился к «Динамо » летом 2024 года. В рамках Мир РПЛ он провел 12 матчей, не отличившись результативными действиями.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .