Гвардиола об 1:4 от «Спортинга»: «Ман Сити» должен быть более стабильным эмоционально. Мы фантастически провели первый тайм»
Пеп Гвардиола высказался о поражении «Манчестер Сити» от «Спортинга».
«Горожане» проиграли матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4.
«Мало что можно сказать, когда проигрываешь 1:4. Поздравляю «Спортинг».
Мы фантастически провели первый тайм, но у нас возникали трудности с тем, чтобы забить. Мы создаем моменты и пропускаем, когда соперник делает не так уж и много.
Первый тайм был очень хорош, мы забили гол, но иногда мы допускали ошибки в простых ситуациях. Такое может случаться. Таких голов, как третий и четвертый, мы должны избегать.
Эмоционально мы были недостаточно стабильны, а в этом соревновании нужно быть стабильными. При счете 1:2 многое может случиться. Мы должны быть эмоционально более стабильными», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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