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Меньян признан лучшим игроком матча с «Реалом». Вратарь «Милана» сделал 9 сэйвов

Майк Меньян стал лучшим про итогам матча против «Реала».

Голкипер «Милана» пропустил лишь один гол в игре 4-го тура Лиги чемпионов (3:1), совершив 9 сэйвов, и был признан лучшим игроком матча на «Сантьяго Бернабеу».

«Меньян совершил множество великолепных сэйвов, но также оказал влияние при владении благодаря диапазону своих передач.

Защитник должен чувствовать себя уверенно перед вратарем, который действует столь надежно», – говорится на сайте УЕФА по поводу его награды. 

Мбаппе нанес 8 из 24 ударов «Реала» по воротам «Милана». У Меньяна три сэйва после ударов форварда

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт УЕФА
logoМилан
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМайк Меньян
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