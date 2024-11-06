Бобан о Леау: «Он не заслуживает места у позорного столба. Ему нужно другое окружение, чтобы подталкивать его. Ему свойственна леность, у него нет характера профессионала»

Звонимир Бобан обвинил Рафаэля Леау в лености.

«Он не убедил Фонсеку, сезон складывается ужасно, но он не заслуживает места у позорного столба и всей этой критики. Ему нужно другое окружение, ежедневная работа, чтобы подталкивать и формировать его.

К сожалению, у него нет характера профессионалов, которых мы знаем сегодня, ему свойственна леность. Думаю, Фонсека просит его показать что-то в важной игре. Надеюсь, что он в хорошей форме, ведь если так, его не остановить», – сказал бывший полузащитник «Милана ».