Бобан о Леау: «Он не заслуживает места у позорного столба. Ему нужно другое окружение, чтобы подталкивать его. Ему свойственна леность, у него нет характера профессионала»
Звонимир Бобан обвинил Рафаэля Леау в лености.
«Он не убедил Фонсеку, сезон складывается ужасно, но он не заслуживает места у позорного столба и всей этой критики. Ему нужно другое окружение, ежедневная работа, чтобы подталкивать и формировать его.
К сожалению, у него нет характера профессионалов, которых мы знаем сегодня, ему свойственна леность. Думаю, Фонсека просит его показать что-то в важной игре. Надеюсь, что он в хорошей форме, ведь если так, его не остановить», – сказал бывший полузащитник «Милана».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tutto Mercato
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