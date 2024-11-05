Бернарду об Амориме в «МЮ»: «Не желаю ему успеха, но он заслуживает быть в одном из лучших клубов мира»

Бернарду Силва высказался о назначении Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Спортинга » перейдет в английский клуб во время ноябрьской паузы на матчи сборных. Сегодня он проведет предпоследнюю игру во главе португальской команды – против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«До его прихода «Спортинг» не выигрывал чемпионат почти 20 лет, но с приходом Аморима президент, спортивный директор и тренер стали двигаться в одном направлении. Когда это происходит, и люди компетентны, у них одинаковые идеи и они идут одним путем, шансы на успех намного выше.

Видно, что в плане тактики и подготовки команды он очень хорош. «Спортинг» сейчас – это настоящая машина. Я могу отозваться о них только лестными словами, потому что они успешно выступают в чемпионате Португалии. Обыграть их будет очень сложно.

Что касается его перехода в «Манчестер Юнайтед », я не желаю ему успеха, но он заслуживает того, чтобы быть в одном из лучших клубов мира, учитывая работу, которую он проделал за последние несколько лет. Он будет моим соперником, но я рад, что еще один человек из Португалии попал в лучшую лигу мира», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».