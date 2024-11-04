Ла Лига отказалась от проведения матча «Барселона» – «Атлетико» в Майами. Каталонцы планировали выручить 6 млн евро

Ла Лига отказалась от проведения матча в США.

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» в рамках 18-го тура чемпионата Испании планировалось провести в Майами. Однако, как сообщает Diario Sport, Ла Лига отказалась от этой идеи, встреча пройдет в столице Каталонии.

Одна из причин такого решение связана с недавним наводнении в Испании. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что сейчас не время проводить встречу в Соединенных Штатах.

Еще одной причиной отмены планов является ситуация в Королевской испанской футбольной федерации, где в данный момент нет постоянного президента. Именно эта организация должна одобрить проведение игры за пределами страны – но сейчас ей временно управляет совет директоров.

В руководстве Ла Лиги не исключают, что проведут игру в США в 2025 году.

Отмечается, что идея о проведении игры чемпионата Испании сорвалась уже в третий раз: первые две попытки предпринимались в 2019 году с матчами «Жирона» – «Барселона » и «Вильярреал» – «Атлетико ».

«Блауграна» рассчитывала выручить около 6 миллионов евро благодаря проведению встречи в Майами и вела переговоры об организации чартерных рейсов для фанатов.