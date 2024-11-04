«Бавария» интересуется 20-летним Колиошо из «Бернли» и уже обсуждала возможность трансфера. Компани хорошо знает полузащитника

Лука Колиошо заинтересовал «Баварию».

Возможный трансфер 20-летнего полузащитника уже анализировался и обсуждался в мюнхенском клубе.

Лука Колиошо выступает за «Бернли ».

Футболист знаком главному тренеру «Баварии» Венсану Компани, при которым футболист провел 15 матчей в АПЛ в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне Колиошо провел 12 матчей в Чемпионшипе и забил два мяча.