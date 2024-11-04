«Бавария» интересуется 20-летним Колиошо из «Бернли» и уже обсуждала возможность трансфера. Компани хорошо знает полузащитника
Лука Колиошо заинтересовал «Баварию».
Возможный трансфер 20-летнего полузащитника уже анализировался и обсуждался в мюнхенском клубе.
Лука Колиошо выступает за «Бернли».
Футболист знаком главному тренеру «Баварии» Венсану Компани, при которым футболист провел 15 матчей в АПЛ в прошлом сезоне.
В нынешнем сезоне Колиошо провел 12 матчей в Чемпионшипе и забил два мяча.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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