Гершкович за возвращение налога на иностранных тренеров: «Уровень оставляет желать лучшего, засилие таких «специалистов». Надо бороться с этим»

Михаил Гершкович высказался о налоге на иностранных тренеров в РПЛ.

Налог на тренеров-легионеров действовал в российском футболе с 2013 по 2015 год.

– Все время говорю о том, что уровень иностранных тренеров в РПЛ оставляет желать лучшего. Я не против тренеров-легионеров, но против большинства из тех, кто сейчас работает в РПЛ.

Чем они сильнее наших специалистов? Ничем. Послужной список этих тренеров ну никак не позволяет приглашать их сюда. Они у себя на родине-то толком не работают, а у нас – пожалуйста.

Сейчас в российском футболе засилие таких «специалистов», поэтому я уже давно поднимаю вопрос возвращения налога на иностранных тренеров. Мне кажется, это просто необходимо сделать – больше не будет ничем не оправданных приглашений.

У нас уже в Первой лиге иностранцы работают – а наши-то где? Почему им не дать возможность осваивать свою профессию? Ну безобразие же! Надо с этим бороться.

– Высока ли вероятность возвращения налога?

– Трудно сказать. Нужно как можно больше об этом говорить, публично ставить этот вопрос. Вспомните – когда этот налог ввели, резко сократилось количество неоправданных приглашений.

Если позовут великого тренера, то сумма налога по сравнению с его гонораром будет копеечной.

Самое главное, что налог на иностранных тренеров остановит нерадивых хозяев клубов РПЛ и ФНЛ, они перестанут приглашать некомпетентных тренеров, – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович.