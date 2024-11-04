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Жена Тальяфико переехала в Амстердам: «Франция стала пыткой, нас дважды ограбили в прошлом году. Собака начала громко лаять, я проверила камеры – двое мужчин шли через сад, перепрыгнув ограждение»

В дом Николаса Тальяфико во Франции дважды проникали грабители.

Об этом в инстаграме рассказала жена защитника «Лиона» Каролина Кальваньи.

«В прошлом году нас дважды ограбили. В первый раз [воров] обнаружил Нико, а во второй раз я осталась одна, потому что у него был матч. Она [cобака] начала очень громко лаять и обнюхивать дверь, что вызвало у меня подозрения, и я пошла проверить камеры. По сути, я увидела, как двое мужчин шли через мой сад, перепрыгнув через ограждение.

Многие не понимали, почему я живу отдельно от Нико в Амстердаме, дело именно в этом, теперь все знают. Я живу в квартире, где гораздо безопаснее и тише. Я провожу много времени в одиночестве, когда Нико в поездках, и мы с ним оба спокойны.

Это была одна из самых травмирующих вещей, которые я испытала в своей жизни, потому что была одна во Франции и мне некому было позвонить и не к кому обратиться, а Нико играл. Так что с этого момента Франция стала для меня пыткой», – написала аргентинская модель и инфлюенсер.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Olé
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