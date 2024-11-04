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Владелец «Акрона» о новой арене на 14 тысяч зрителей: «Идея в том, чтобы полностью снести старый стадион «Торпедо» и построить новый. Но есть загвоздки» 

Владелец «Акрона» рассказал о планах построить в Тольятти новый стадион.

В настоящее время клуб принимает соперников на «Солидарность Арене» в Самаре.

— Губернатор Самарской области сказал, что вопрос стадиона в Тольятти не первоочередной. Когда он появится?

— Пока нечего обсуждать. Когда будем готовы анонсировать, мы это сделаем. Мы хотим строить стадион, но есть нюансы.

 — Если строить, то какой?

 — На 14 тысяч зрителей. Есть проморолик в интернете, который кто‑то опубликовал. Наша идея была в том, чтобы полностью снести старый стадион «Торпедо» и на его месте построить новый. Но есть загвоздки, — сказал Павел Морозов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
стадионы
logoАкрон
Павел Морозов
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