«Бавария» сыграет с «Байером» в 1/8 Кубка Германии, «Лейпциг» – с «Айнтрахтом», «Вольфсбург» – с «Хоффенхаймом»
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии.
Матчи пройдут 3 и 4 декабря.
«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт» Франкфурт
«Ян Регенсбург» – «Штутгарт»
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
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