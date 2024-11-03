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«Бавария» сыграет с «Байером» в 1/8 Кубка Германии, «Лейпциг» – с «Айнтрахтом», «Вольфсбург» – с «Хоффенхаймом»

Определились пары 1/8 финала Кубка Германии.

Матчи пройдут 3 и 4 декабря.

«Бавария» – «Байер»

«Вердер» – «Дармштадт»

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт» Франкфурт

«Карлсруэ» – «Аугсбург»

«Арминия» – «Фрайбург»

«Ян Регенсбург» – «Штутгарт»

«Кельн» – «Герта»

«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
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