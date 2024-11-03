Владимир Слишкович: «У «Краснодара» – два гола, у «Оренбурга» – две штанги. Можно проиграть 0:4 и остаться с мнением, что мы не заслужили поражение»
Встреча 14-го тура Мир РПЛ в Краснодаре закончилась со счетом 4:0 в пользу «быков».
– Чего не хватило, чтобы сценарий игры пошел по‑другому?
– Не хватило, чтобы ворота чуть шире были. У них – два гола, у нас – две штанги. Потом – мастерство Сперцяна, тут и закончилась вся история.
Можно проиграть 0:1, но ты скажешь, что соперник был лучше и тебе не позволил ничего создать. Можно проиграть 0:4 и остаться с мнением, что мы не заслужили поражение.
Думаю, что команда хорошо играла, создавала моменты. К сожалению, не было достаточно концентрации, когда надо было забить. У нас было несколько хороших моментов, удары. Мы не забили, а соперник забил. Вот и все.
Моменты были. Что еще опасного сделал «Краснодар»? В первом тайме ничего. Мы были опаснее перед воротами. Но то, что мы не забили, это наши проблемы и ошибки. Соперник – молодец. Они заслужили, забили четыре гола и выиграли, – сказал главный тренер «Оренбурга».
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