«Краснодар» на 3 очка опережает «Зенит» после 14 туров РПЛ, «Локо» отстает на 5, «Динамо» – на 9, «Спартак» – на 11, ЦСКА – на 12
«Краснодар» остался лидером Мир РПЛ после 14-го тура.
Сегодня команда Мурада Мусаева разгромила «Оренбург» (4:0). «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ, набрав 36 очков в 14 матчах.
«Зенит», идущий вторым, отстает от лидера на 3 очка, «Локомотив», занимающий 3-ю строчку – на 5 очков.
Четвертым идет «Динамо» – после ничьей с «Ростовом» (1:1) отставание бело-голубых увеличилось до 9 очков.
«Спартак» после победы в дерби с ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на 5-е место в таблице, но отставание от лидера осталось прежним – 11 баллов. ЦСКА опустился на 6-ю позицию, отставая от красно-белых на 1 очко.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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