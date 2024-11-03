Хамес может уйти из «Райо» в январе – он недоволен игровым временем. Экс-игрок «Реала» перешел в команду в августе

Хамес Родригес может покинуть «Райо Вальекано» зимой.

По информации Marca, колумбийский полузащитник недоволен количеством игрового времени в мадридской команде – в нынешнем сезоне он отыграл 123 минуты в 5 матчах, лишь однажды выйдя в стартовом составе.

Отмечается, что Хамес не подходит системе главного тренера «Райо Вальекано» Иньиго Переса .

Сообщается, что Хамес интересен «Лацио », который хотел подписать колумбийца летом. Также в подписании полузащитника заинтересованы несколько клубов из Турции.

Хамес перешел в «Райо Вальекано » в августе свободным агентом, расторгнув контракт с «Сан-Паулу». Подробную статистику экс-игрока «Реала» можно найти здесь .