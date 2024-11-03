Неймар о Соболенко: «Королева тенниса»
Неймар назвал Арину Соболенко королевой тенниса.
Нападающий «Аль-Хилаля» вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди посетил игру белорусской теннисистки с китаянкой Циньвэнь Чжэн на финале WTA, проходившем в Эр-Рияде.
«Идем смотреть, как играет королева тенниса», – написал бразилец в соцсетях.
Кроме того, Неймар вручил футболку «Аль-Хилаля» бразильской теннисистке Луизе Стефани и поучаствовал в жеребьевке матча Елены Рыбакиной против Жасмин Паолини.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: O Globo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости