Неймар о Соболенко: «Королева тенниса»

Неймар назвал Арину Соболенко королевой тенниса.

Нападающий «Аль-Хилаля» вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди посетил игру белорусской теннисистки с китаянкой Циньвэнь Чжэн на финале WTA, проходившем в Эр-Рияде.

«Идем смотреть, как играет королева тенниса», – написал бразилец в соцсетях.

Кроме того, Неймар вручил футболку «Аль-Хилаля» бразильской теннисистке Луизе Стефани и поучаствовал в жеребьевке матча Елены Рыбакиной против Жасмин Паолини.

Фото: instagram.com/stories/neymarjr