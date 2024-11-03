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Неймар о Соболенко: «Королева тенниса»

Неймар назвал Арину Соболенко королевой тенниса.

Нападающий «Аль-Хилаля» вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди посетил игру белорусской теннисистки с китаянкой Циньвэнь Чжэн на финале WTA, проходившем в Эр-Рияде.

«Идем смотреть, как играет королева тенниса», – написал бразилец в соцсетях.

Кроме того, Неймар вручил футболку «Аль-Хилаля» бразильской теннисистке Луизе Стефани и поучаствовал в жеребьевке матча Елены Рыбакиной против Жасмин Паолини. 

Фото: instagram.com/stories/neymarjr

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: O Globo
logoСборная Бразилии по футболу
logoНеймар
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
Луиза Стефани
logoАрина Соболенко
logoЕлена Рыбакина
logoЖасмин Паолини
logoЦиньвэнь Чжэн
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