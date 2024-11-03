Леау не забивает за «Милан» 9 матчей подряд – с 31 августа

Рафаэл Леау не забивает с августа.

Вингер «Милана » в третий раз подряд не попал в стартовый состав на матч Серии А – игру против «Монцы» (1:0) он начинал на скамейке запасных. На поле португалец вышел на 63-й минуте, заменив Ноа Окафора .

Последний мяч за «россонери» Рафаэл забил 31 августа – в ворота «Лацио». Его безголевая серия насчитывает 9 матчей, на этом отрезке игрок отличился двумя ассистами.

Отметим, что Ноа Окафор, выходивший на позиции левого вингера в стартовом составе в последних матчах чемпионата, не забивал с 17 августа.