Нино получил травму в матче с махачкалинским «Динамо». Защитника «Зенита» заменили на 60-й минуте
Нино получил травму в матче «Зенита» и «Динамо» Махачкала.
Защитник «Зенита» получил повреждение задней поверхности бедра в борьбе с Гамидом Агаларовым – форвард махачкалинцев придержал соперника за руку и заплел ноги.
Бразильцу потребовалась замена, вместо него на 60-й минуте вышел Нуралы Алип.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо» Махачкала (2:1, второй тайм).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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