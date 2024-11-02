Нино получил травму в матче с махачкалинским «Динамо». Защитника «Зенита» заменили на 60-й минуте

Нино получил травму в матче «Зенита» и «Динамо» Махачкала.

Защитник «Зенита » получил повреждение задней поверхности бедра в борьбе с Гамидом Агаларовым – форвард махачкалинцев придержал соперника за руку и заплел ноги.

Бразильцу потребовалась замена, вместо него на 60-й минуте вышел Нуралы Алип .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо» Махачкала (2:1, второй тайм).