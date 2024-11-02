Тульский «Арсенал» проиграл впервые в сезоне – «Соколу». Тренер Сторожук сделал двойную замену на 16-й минуте
«Арсенал» проиграл саратовскому «Соколу» в 17-м туре Мелбет Первой лиги (0:1).
Команда из Тулы проиграла на выезде, пропустив на 13-й минуте – единственный гол в матче у Артема Максименко.
Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук сразу после гола – на 16-й минуте – провел двойную замену. Он убрал с поля полузащитника Давида Семенчука и форварда Артема Попова, выпустил вместо них защитников Григория Жилкина и Никиту Печенкина.
Матч завершился со счетом 0:1, несмотря на 62% владения мячом и 10 ударов «Арсенала» по воротам.
Для туляков это первое поражение в сезоне Мелбет Первой лиги, до этой игры у них было шесть ничьих подряд в турнире. «Арсенал» идет на 3-м месте, отставая от «Балтики» и «Торпедо» на 2 очка и опережая «Урал» на 2 балла – у всех конкурентов на один матч меньше.
Опубликовано: Sports
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