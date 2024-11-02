«Ливерпуль» рассматривает Мбемо и Семеньо в качестве потенциальной замены Салаху

«Ливерпуль» проявляет интерес к Бриану Мбемо и Энтойну Семеньо.

Мерсисайдский клуб занимается скаутингом футболистов в контексте возможной замены для Мохамеда Салаха , который может покинуть «Ливерпуль » после этого сезона – у него истекает договор.

Бриан Мбемо из «Брентфорда » и Энтойн Семеньо из «Борнмута» входят в числе игроков, к которым у «Ливерпуля» присутствует интерес.

В нынешнем сезоне Мбемо забил 8 голов в 9 матчах АПЛ . Семеньо отличился 3 раза и сделал 1 результативную передачу в 9 играх.