«Ливерпуль» рассматривает Мбемо и Семеньо в качестве потенциальной замены Салаху
«Ливерпуль» проявляет интерес к Бриану Мбемо и Энтойну Семеньо.
Мерсисайдский клуб занимается скаутингом футболистов в контексте возможной замены для Мохамеда Салаха, который может покинуть «Ливерпуль» после этого сезона – у него истекает договор.
Бриан Мбемо из «Брентфорда» и Энтойн Семеньо из «Борнмута» входят в числе игроков, к которым у «Ливерпуля» присутствует интерес.
В нынешнем сезоне Мбемо забил 8 голов в 9 матчах АПЛ. Семеньо отличился 3 раза и сделал 1 результативную передачу в 9 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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