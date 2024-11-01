Романцев считает закономерным лидерство «Краснодара»: «13 туров без поражений, победы над всеми конкурентами. Нас ждет лихой финиш с непредсказуемой развязкой» 

Олег Романцев высказался о лидерстве «Краснодара» в сезоне Мир РПЛ.

«В матче со «Спартаком» «Краснодар », как и в прошлом сезоне, убедил, что у него нет другой задачи, кроме как обойти «Зенит» в золотой гонке. И те, кто думал, что уход Ивича скажется на боеспособности команды, ошиблись. Мусаев не стал ничего ломать и резко менять игровой стиль, а оставил все лучшее, что сделал предшественник. Он лишь добавил остроты в атаке, где Кордоба и Сперцян способны взломать любую оборону.

Показательный пример — домашний матч с «Зенитом », в котором краснодарцы не могли этого сделать до последних минут. Но все-таки дожали чемпиона! А разговоры о том, что им помогла нелепая ошибка Караваева, здесь ни при чем. К тому моменту защита питерцев была измотана напором «Краснодара».

13 туров без поражений, зато с победами над всеми конкурентами подчеркивают закономерность его лидерства. А невероятный гол Кордобы «Крыльям» словно говорит: мы способны на многое!

Ну а «Зенит», конечно же, сделает все, чтобы в год столетия не подвести своих фанатов. Думаю, нас, болельщиков, ждет лихой финиш с непредсказуемой развязкой. А пока наберемся терпения», – сказал экс-тренер «Спартака».