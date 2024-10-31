Онопко не согласен, что футболисты «зажрались»: «Игроков, получающих хорошие деньги, не так много. РФС и клубы тоже зарабатывают: трансляции, билеты, одежда, букмекеры. Все пропорционально»

Виктор Онопко высказался о больших зарплатах футболистов.

– Последние негативные комментарии были в духе, что футболисты «зажрались».

– В мою бытность тоже говорили не самые приятные вещи. Но игроков, которые получают хорошие деньги, не так много. И почему они их получают? Потому что РФС и клубы тоже зарабатывают: трансляции, билеты, одежда, букмекеры. Это же все пропорционально.

Я читал, что букмекеры должны какую-то часть прибыли от своих футбольных проектов отдавать на развитие других видов спорта. Это правильно, так и надо делать, потому что можно помочь всем. Но не нужно говорить, что футболисты «зажрались».

Чтобы получать хорошие деньги в футболе, нужно пройти очень тяжелый путь. Например, у меня дочка занималась художественной гимнастикой на хорошем уровне. Я смотрю на девочек-гимнасток в Новогорске и как они тут тренируются: с восьми утра и до глубокого вечера. И это тоже невероятный труд, но, опять же, давайте уважать и футболистов, – сказал тренер сборной России и «Ростова ».

Виктор Онопко: «Каждый миг в сборной на пользу мальчишке, чтобы наркоманом не стал. Курс государства на оздоровление нации дает результаты. У нас пропагандируется рождаемость»

Онопко об СССР: «В сборной впервые попробовал банан, черную икру. В Москве узнал вкус «пепси-колы». Там было больше всего, чем в других городах. Я не жалуюсь, прекрасно жили»