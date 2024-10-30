  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тоуни хочет забивать больше Роналду в Саудовской Аравии: «Надеюсь, но соревнуюсь с собой. Он топ-игрок, но я сделаю то, что умею лучше всего»
2

Тоуни хочет забивать больше Роналду в Саудовской Аравии: «Надеюсь, но соревнуюсь с собой. Он топ-игрок, но я сделаю то, что умею лучше всего»

Айвен Тоуни рассчитывает забить в саудовской лиге больше, чем Криштиану Роналду.

В конце августа 28-летний нападающий перешел в «Аль-Ахли» из «Брентфорда» за 40 млн фунтов.

«Надеюсь, [забью] больше. Надеюсь, но, честно говоря, в основном я соревнуюсь сам с собой.

Я не смотрю, что делают другие. Очевидно, мы знаем, что Роналду – топовый игрок, но я сосредоточусь на себе и сделаю то, что умею делать лучше всего», – заявил Тоуни.

Говоря о Кариме Бензема, англичанин добавил: «Хорошо, что мы соревнуемся с такими игроками, но мы здесь не для того, чтобы боготворить их, а чтобы победить их».

Тоуни провел 6 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSport
logoКарим Бензема
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Иттихад Джидда
logoАйвен Тоуни
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Роналду не забьет 1000 голов, даже если будет играть в Саудовской Аравии до 42 лет. В этом возрасте крайне сложно забивать по 30-40 за сезон». Пети о Криштиану
48сегодня, 13:14
Роналду подставил «Аль-Наср»: не забил пенальти на 90+6. Это вылет и еще один упущенный трофей
90сегодня, 11:45
Роналду впервые не забил пенальти в «Аль-Насре» – было 19 успешных попыток. Криштиану пробил мимо ворот на 96-й минуте матча с «Аль-Таавуном» в Кубке
74вчера, 20:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фанаты «МЮ» скандировали имя ван Нистелроя на матче с «Лестером». Руд временно возглавил команду после ухода тен Хага
6 минут назад
Маттеус о Флике в сборной Германии: «Для Ханси важен контакт с игроками – в сборной, когда у вас 1-2 матча раз в 6 недель, так не работает. Немецкий футбольный союз не защищал его»
415 минут назад
«Аталанта» под песню «Дюны» «Привет с большого бодуна» анонсировала матч Серии А против «Монцы». Лидер группы Рыбин не против: «Итальянцы наши друзья. Наверное, им не перевели»
4241 минуту назадВидео
Каррагер об увольнении тен Хага из «МЮ» : «Просто глупо, что его оставили летом. Это было неизбежно – он должен был сразу взяться за дело и быть где-то на вершине лиги, чтобы остаться»
447 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Пармы», «Интер» разгромил «Эмполи»
8851 минуту назадLive
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Брайтона», «МЮ» принимает «Лестер», «Ман Сити» против «Тоттенхэма»
113сегодня, 19:32Live
В Англии футболистку-мусульманку не выпустили на поле из-за отказа играть в шортах, ссылаясь на правила FA. Лига поддержала Икру Исмаил: «Игроки могут носить одежду, не противоречащую религии»
66сегодня, 19:24
«Интер» разгромил «Эмполи» – 3:0! У Фраттези дубль, Лаутаро забил, Гогличидзе удалили на 31-й за удар в голень Тюраму
27сегодня, 19:23
Забивайте голы, считая деньги шейхов! Игра про футбол и деньги
сегодня, 19:00Спецпроект
Невилл об «МЮ» при тен Хаге: «Плохая игра, шокирующие результаты, ужасное положение. Эрик настоял на покупке Антони и Каземиро – худших трансферах клуба, сделанных в панике»
24сегодня, 18:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Брайтон» – «Ливерпуль». Ярош, Куанса, Эндо и Гакпо в старте. Онлайн-трансляция
31 секунду назадLive
«Майнц» – «Бавария». 0:3 – Сане забил, Мусиала сделал дубль. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
Лаутаро стал лучшим бомбардиром-легионером в истории «Интера», забив 134-й гол. До топ-3 в общем зачете – 39 мячей
2 минуты назад
Фонсека о Леау: «Он работает над тем, чтобы вернуться в старт «Милана», это самый позитивный момент. Мне сложно принять решение – Окафор играл хорошо»
110 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». 4:2 – Каземиро сделал дубль, Бруну забил, у Гарначо гол и ассист. Онлайн-трансляция
2811 минут назадLive
«Ювентус» – «Парма». 1:2 – Зом забил! Онлайн-трансляция
1513 минут назадLive
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». 1:0 – Вернер забил на 5-й минуте. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
316 минут назадLive
Рафинья о Ямале: «Он уже один из лучших в мире и будет таковым долгие годы»
216 минут назад
«Престон» – «Арсенал». 0:2 – Жезус и Нванери забили. Онлайн-трансляция
217 минут назадLive
«Ньюкасл» – «Челси». 2:0 – Исак забил, у Дисаси автогол. Онлайн-трансляция
1724 минуты назадLive