«Наполи» выиграл 5 матчей подряд в Серии А
«Наполи» продлил победную серию в чемпионате Италии.
Команда Антонио Конте обыграла «Милан» в 10-м туре Серии А со счетом 2:0.
Это пятая подряд победа неаполитанцев в чемпионате. До этого они победили «Монцу» (2:0), «Комо» (3:1), «Эмполи» (1:0) и «Лечче» (1:0).
«Наполи» продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А с 25 очками. Отрыв от идущего следом «Интера» составляет 7 очков, при игре в запасе у «нерадзурри».
В следующем матче команда сыграет с «Аталантой» дома 3 ноября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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