«Наполи» выиграл 5 матчей подряд в Серии А

«Наполи» продлил победную серию в чемпионате Италии.

Команда Антонио Конте обыграла «Милан » в 10-м туре Серии А со счетом 2:0.

Это пятая подряд победа неаполитанцев в чемпионате. До этого они победили «Монцу» (2:0), «Комо» (3:1), «Эмполи» (1:0) и «Лечче» (1:0).

«Наполи » продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А с 25 очками. Отрыв от идущего следом «Интера» составляет 7 очков, при игре в запасе у «нерадзурри».

В следующем матче команда сыграет с «Аталантой» дома 3 ноября.