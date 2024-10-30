Экс-кандидат в президенты «Бешикташа» после 1:2 с «Галатасараем»: «Мы величайший клуб Турции, наша община сражалась за родину. У нас нет легенд, которых нужно убирать с фотографий»

Экс-менеджер «Бешикташа» уничижительно отозвался о «Галатасарае» после поражения.

«Бешикташ » проиграл «Галатасараю» в дерби (1:2) в 10-м туре турецкой Суперлиги.

«Бешикташ» – первый и величайший спортивный клуб в этой стране. Этот клуб, который проложил путь для других. Бешикташ – община, которая понесла жертвы в Балканской войне и сражалась за свою родину на румынском и кавказском фронтах, в Чанаккале во время войны за независимость, а также в анатолийских подразделениях.

«Бешикташ» – это команда Гази Мустафы Кемаля Ататюрка, который доверил семью жителям Бешикташа, когда отправился в Самсун воевать за независимость. «Бешикташ» принадлежит этой стране, это единственный клуб, который заслужил право представлять национальную команду, на его гербе изображен турецкий флаг! Его название высечено на почетных подиумах и медалях.

Если в современной турецкой спортивной культуре и встречается выражение «почетное второе место», то «Бешикташ» является почетной стороной этого выражения, а «Галатасарай » – причиной для подозрений. У «Бешикташа» нет таких легенд, которых пришлось бы подвергать цензуре, удалять с фотографий и плакатов. Болельщики «Бешикташа» по-прежнему могут давать имена своих героев собственным детям.

В заключение немного поговорим об истории. Лошади – самые благородные и великие помощники человека во всех древних цивилизациях в истории человечества, особенно в нашей истории. Нормально, что те, кто не участвовал в войнах, на фронтах, на полях сражений, не знают этого. В Анатолии, на родине храбрецов, которые писали эпические поэмы верхом на лошадях, те, кто ездит на «Тофаше» (турецкая марка легковых автомобилей – Спортс’‘), не могут понять величия «Бешикташа»!» – написал в твиттере бывший менеджер и кандидат в президенты «Бешикташа» Сердал Адали.