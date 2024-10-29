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Сергей Юран: «Наконец-то «Золотой мяч» вручали не по раскруткам, а по критериям, которыми обладает Родри» 

Сергей Юран считает справедливым вручение «Золотого мяча» Родри.

«Еще до церемонии говорил, что отдал бы «Золотой мяч» Родри. Я считаю, что это объективно.

У них привыкли отдавать награду звездам и тем, кто много забивает. Но они не видят самое определяющее – без Родри «Манчестер Сити» и сборная Испании совсем другие команды. Родри полезен и в атаке, и в обороне – он полезен везде. Очень рад, что он получил «Золотой мяч».

Футболиста оценили по делу и действительно по заслугам. Он показывает стабильность. Родри может сыграть еще лучше, но он не может сыграть хуже уровня, которым обладает. 

Я не считаю Винисиуса номером один. Да, он мировая звезда, но есть футболисты не хуже.

Наконец-то определяли не по всем раскруткам через прессу и ТВ. Вручали так, как нужно – по всем критериям, которыми обладает Родри», – сказал экс-форвард «Бенфики» и «Порту».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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logoпремьер-лига Англия
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logoСергей Юран
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