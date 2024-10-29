Публика в зале кричала «Вини, Вини» перед вручением «Золотого мяча» Родри
Публика поддержала Винисиуса во время церемонии награждения «Золотым мячом».
Перед объявлением Родри победителем в зале парижского театра «Шатле» стали раздаваться крики «Вини, Вини».
В итоге вингер «Реала» занял 2-е место в голосовании.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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